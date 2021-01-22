Ребёнок получил огнестрельное ранение, катаясь на санках

На Украине неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в 11-летнего мальчика, который катался на санках.

Как сообщает издание ukraina. ru, инцидент произошёл 21 января в Тернополе. Ребёнок катался на санках неподалёку от школы, как вдруг раздались выстрелы.

Мальчик получил ранения и был экстренно госпитализирован. Ребёнку сделали операцию, во время которой из его тела вынули более 30 инородных предметов, предположительно, это была дробь.

В настоящее время не сообщается о том, кто мог произвести выстрелы. Известно, что по горячим следам у неназванного местного жителя изъяли гладкоствольное ружьё, которое отправили на экспертизу.