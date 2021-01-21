Между Индонезией и Филиппинами произошло мощное землетрясение

В Тихом океане между Филиппинами и Индонезией произошло мощное землетрясение. Данных о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую сеть обсерватории Гонконга, сейсмособытие произошло неподалёку от индонезийского острова Талауд около 20:23 по местному времени.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в 320 километрах юго-восточнее филиппинского города Давао. Магнитуда толчков составила 6,6.

Недавно "Правда. Ру" сообщала, что очередное землетрясение произошло в Монголии, подземные толчки ощущались и в сибирских городах.