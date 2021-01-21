Очередное землетрясение произошло в Монголии

Очередное землетрясение произошло в Монголии в районе Хубсугула, в 300 километрах от Иркутска. Толчки ощущались в нескольких российских городах.

Как сообщает издание sia. ru со ссылкой на Байкальский филиал Единой Геофизической службы РАН, интенсивность землетрясения в эпицентре составила 5,5 баллов. Энергетический класс сейсмособытия составил 12. Отмечается, что было зафиксировано пять афтершоков.

Подземные толчки, интенсивностью в два-три балла, были зарегистрированы в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Култуке и Слюдянке.