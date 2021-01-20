Отколовшуюся льдину с рыбаками унесло в Охотское море

На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков со льдины, которую унесло в море.

Как сообщает издание regnum. ru, льдина, на которой находились люди, откололась от берега и её унесло в Охотское море. О спасении рыбаков в своих соцсетях сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Сообщается, что инцидент произошёл 20 января. На льдине находились восемь человек, среди них — три женщины. В спасательной операции задействовали вертолёт МЧС.

Все рыбаки спасены и доставлены на берег, медицинская помощь им не понадобилась.