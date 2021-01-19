Украинского военнослужащего до смерти избили в Одессе

В Одессе до смерти избили военнослужащего-контрактника украинской армии. Мужчина скончался в госпитале.

Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл в ночь на 16 января. Детали произошедшего не сообщаются. Известно, что 32-летний военнослужащий получил серьёзные травмы головы, от которых позже скончался. В госпиталь мужчину доставили из воинской части.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Виновным в смерти контрактника может грозить до 10 лет лишения свободы.