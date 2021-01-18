В Омске местный житель заразил ВИЧ двух сожительниц и их несовершеннолетних дочерей.
Как сообщает издание lenta. ru, мужчина проживал с женой и дочерью, а позже, расставшись с супругой, стал сожительствовать с другой женщиной, которая также воспитывала малолетнюю дочь.
Вскоре новая сожительница омича узнала, что заразилась ВИЧ и порекомендовала бывшей жене сожителя также пройти обследование. Вскоре выяснилось, что ВИЧ также больны бывшая жена и восьмилетняя дочь мужчины, а также девятилетняя дочь его сожительницы. Со всеми ними омич вступал в интимную близость, заведомо зная, что болен ВИЧ.
Сотрудники Следственного комитета задержали мужчину, в отношении него возбуждено уголовное дело. Установлено, что о своём диагнозе ему было известно с 2015 года.
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