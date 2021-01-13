Цистерна с ядохимикатами опрокинулась в Ямало-Ненецком автономном округе. Устанавливается площадь разлива.
Как сообщает "РЕН ТВ", инцидент произошёл 13 января в Тазовском районе, рядом с посёлком Коротчаево. В результате опрокидывания автоцистерны на почву вылился метанол. В настоящее время специалисты устанавливают площадь разлива.
По факту произошедшего местной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований по перевозке опасных веществ. По результатам будет принято решение о возбуждении дела.
Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс".