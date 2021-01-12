Взрыв раздался на химическом предприятии в Китае

В Китае прогремел взрыв на одном из местных химических предприятий. Есть информация о погибших.

Как сообщает издание nation-news. ru, инцидент произошёл в городе Нанкин. По информации местных СМИ, на предприятии могли погибнуть люди.

Известно, что взрыв произошёл на востоке страны на заводе Sinopec Yangzi Petrochemical, где производились химические препараты.

По информации gazeta. ru, в настоящее время на месте аварии работают спасатели. Сообщается, что официальных данных о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.