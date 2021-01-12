Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Авксентьевой дали звание "Заслуженный работник народного хозяйства"
Два подряд землетрясения произошли на Алтае
В онлайн-соревнованиях по футболу приняли участие 1,4 тысячи школьников
Финский журналист рассказал о голой женщине в сауне сборной СССР
Украина предложила России "золотой мост" для Донбасса
Польский профессор: блокировка Трампа - новый тип тоталитаризма
Малышева предупредила о смертельной опасности крещенских купаний
"ПСЖ" запланировал продажу Мбаппе ради Месси
Претензия Анкары: НАТО не помогает Турции бороться с террористами

Взрыв раздался на химическом предприятии в Китае

Происшествия

В Китае прогремел взрыв на одном из местных химических предприятий. Есть информация о погибших.

Как сообщает издание nation-news. ru, инцидент произошёл в городе Нанкин. По информации местных СМИ, на предприятии могли погибнуть люди.

Известно, что взрыв произошёл на востоке страны на заводе Sinopec Yangzi Petrochemical, где производились химические препараты.

По информации gazeta. ru, в настоящее время на месте аварии работают спасатели. Сообщается, что официальных данных о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Восьмилетняя девочка погибла, провалившись под лёд
"Великий украинский учёный": Зеленский о Королёве
Авксентьевой дали звание "Заслуженный работник народного хозяйства"
Два подряд землетрясения произошли на Алтае
В онлайн-соревнованиях по футболу приняли участие 1,4 тысячи школьников
Финский журналист рассказал о голой женщине в сауне сборной СССР
Украина предложила России "золотой мост" для Донбасса
Взрыв раздался на химическом предприятии в Китае
Коллективизм Путина, Алиева и Пашиняна - это новость. Что задумано?
Польский профессор: блокировка Трампа - новый тип тоталитаризма
Популярное
Здоровье
Врач назвала два симптома COVID-19, на которые не обращают внимания

Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.

Врач назвала два симптома COVID-19, на которые не обращают внимания
Почему подала в отставку "народный мэр" Якутска
Политика. Новости и аналитика
Почему подала в отставку "народный мэр" Якутска
Российский шоу-бизнес
Гоген Солнцев узнал правду о пристрастиях своей престарелой жены
Мир. Новости мира
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Любовь Степушова Коллективизм Путина, Алиева и Пашиняна - это новость. Что задумано? Любовь Степушова Олег Артюков В интересах России: почему МКС должна работать как можно дольше Олег Артюков Игорь Буккер Бык в разных культурах: год будет непростым Игорь Буккер
Комментарии
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Кто на кого работает: Навальный на западные спецслужбы или они на него?
Сколько россиян не доживут до "новой" пенсии
В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
В Эстонии предложили воссоединение с Россией. В знак протеста
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Зверев станет кандидатом в депутаты Госдумы от Бурятии
Алибасов сомневается, что любовница беременна от него
Почему Надя и Женя Лукашин выросли и остаются маменькиными детками
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Штурм Капитолия открыл "ларец Пандоры" для США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников