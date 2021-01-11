В Санкт-Петербурге во время катания на "ватрушке" умер мужчина

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина неосторожно съехал с горки на "ватрушке" и получил несовместимые с жизнью травмы. Это произошло 9 января. О происшествии сообщили в управлении СК РФ по городу.