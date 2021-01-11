В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина неосторожно съехал с горки на "ватрушке" и получил несовместимые с жизнью травмы. Это произошло 9 января. О происшествии сообщили в управлении СК РФ по городу.
"В лесном массиве, расположенном в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в результате столкновения с деревом во время катания на "ватрушке" 27-летний мужчина получил повреждения головы, от которых скончался на месте происшествия", — сказано в сообщении ведомства.
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