В США на всех правительственных зданиях приспустили государственные флаги в память о погибших полицейских.
Как сообщает издание regnum. ru, о том, что Дональд Трамп распорядился приспустить флаги сообщила пресс-служба Белого дома. В сообщении говорится, что флаги приспущены "в знак уважения к службе и самопожертвованию сотрудников полиции Капитолия США Брайана Сикника и Говарда Либенгуда, а также всех сотрудников полиции Капитолия и правоохранительных органов всей великой страны".
Согласно указу, флаги будут приспущены до заката 13 января. Уточняется, что полицейские пострадали во время штрума Капитолия сторонниками Трампа.
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