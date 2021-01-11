Государственные флаги приспущены в США в память о погибших полицейских

В США на всех правительственных зданиях приспустили государственные флаги в память о погибших полицейских.

Как сообщает издание regnum. ru, о том, что Дональд Трамп распорядился приспустить флаги сообщила пресс-служба Белого дома. В сообщении говорится, что флаги приспущены "в знак уважения к службе и самопожертвованию сотрудников полиции Капитолия США Брайана Сикника и Говарда Либенгуда, а также всех сотрудников полиции Капитолия и правоохранительных органов всей великой страны".

Согласно указу, флаги будут приспущены до заката 13 января. Уточняется, что полицейские пострадали во время штрума Капитолия сторонниками Трампа.