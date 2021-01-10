Не успели жители Индонезии оправиться от крушения пассажирского самолёта в Яванском море, как страну настигла новая трагедия.
Сильные дожди спровоцировали несколько оползней, в результате которых погибли 11 жителей одной из индонезийских деревень. Ещё 18 человек получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщил Национальный совет Индонезии по управлению стихийными бедствиями.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.