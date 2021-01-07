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Женщина убила и выбросила в мусорный контейнер новорождённого внука

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Пермском крае местную жительницу подозревают в убийстве новорождённого внука.

Как сообщает издание lenta. ru, тело убитого малыша обнаружили 2 января. По версии следствия, 37-летняя женщина родила ребёнка в домашних условиях, а её 59-летняя мать убила новорождённого, поместила тело в коробку и выбросила в мусорный контейнер.

Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Подозреваемая была задержана. Сообщается, что в настоящее время она даёт признательные показания. Расследование продолжается.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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