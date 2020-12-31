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Украинец получил срок за провоз в Крым запрещённых веществ

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Украинца осудили за контрабанду запрещённых веществ на территорию Крыма. Его задержали на границе.

Как сообщает издание stv92. ru, украинца задержали на территории автомобильного пункта пропуска "Перекоп". Осмотрев автомобиль мужчины, пограничники совместно с таможенниками обнаружили пять ампул с надписью "Тестостерон".

Позже экспертиза показала, что в ампулах, которые пытался провезти украинец, содержится запрещённое в России вещество.

Городской суд Армянска признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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