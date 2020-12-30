Квартира сгорела из-за ёлочной гирлянды в Омске

В Омске из-за ёлочной гирлянды произошло возгорание в квартире. Жильцов успели эвакуировать.

Как сообщает издание gorod55. ru, инцидент произошёл 29 декабря в Кировском районе. Пожар произошёл в квартире, расположенной в доме на улице Вторая Солнечная.

Пожарные прибыли на место всего через четыре минуты. Они вызволили из горящего жилища девушку и справились с возгоранием за девять минут. Отмечается, что до прибытия спасателей из дома эвакуировались 35 человек.

Причиной пожара послужила электрическая гирлянда, из-за которой загорелась искусственная ёлка, и далее пламя распространилось по квартире. В жилище сгорела вся мебель и вещи, а сама квартира сильно закопчена.