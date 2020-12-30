В Омске из-за ёлочной гирлянды произошло возгорание в квартире. Жильцов успели эвакуировать.
Как сообщает издание gorod55. ru, инцидент произошёл 29 декабря в Кировском районе. Пожар произошёл в квартире, расположенной в доме на улице Вторая Солнечная.
Пожарные прибыли на место всего через четыре минуты. Они вызволили из горящего жилища девушку и справились с возгоранием за девять минут. Отмечается, что до прибытия спасателей из дома эвакуировались 35 человек.
Причиной пожара послужила электрическая гирлянда, из-за которой загорелась искусственная ёлка, и далее пламя распространилось по квартире. В жилище сгорела вся мебель и вещи, а сама квартира сильно закопчена.
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