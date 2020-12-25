Житель Симферополя во время ссоры убил свою бабушку

В Симферополе молодой человек поссорился с бабушкой на бытовой почве и убил её.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в квартире, где проживал 22-летний парень. У него возник конфликт с 78-летней бабушкой, во время которого он несколько раз ударил её по голове, после чего задушил.

В настоящее время молодой человек задержан и заключён под стражу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначено проведение необходимых экспертиз. Позже подозреваемый написал явку с повинной. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.