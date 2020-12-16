Неизвестный убил курьера Delivery Club на юго-западе столицы

На юго-западе Москвы неизвестный зарезал курьера службы доставки Delivery Club из Киргизии.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Ясенево. Известно, что 19-летний молодой человек получил ножевое ранение сердца, от чего позже скончался. Парень приехал в Москву из Киргизии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски нападавшего. Правоохранители сообщили, что причиной убийства стал конфликт между курьером и его знакомым.

Курьерская служба, где работал молодой человек, сообщила, что окажет поддержку семье погибшего.