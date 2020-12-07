Пьяный житель Подмосковья в ходе конфликта выбросил знакомую из окна

В Подмосковье пьяный местный житель в ходе конфликта выбросил из окна многоэтажки свою знакомую.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 5 декабря в Зарайске. В ходе совместного распития спиртного между мужчиной и девушкой 1999 года рождения вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина выбросил девушку в окно.

Тело потерпевшей с признаками падения с большой высоты обнаружили прохожие. Впоследствии правоохранители установили, что к преступлению причастен собутыльник погибшей.

По информации ТАСС, и подозреваемый мужчина, и погибшая девушка ранее были судимы.

В настоящее время мужчину задержали, ему предъявили обвинение и заключили под стражу.