Петербуржец сломал руку подростку, вступаясь за сына

В Санкт-Петербурге местный житель сломал руку 14-летнему подростку, вступившись за своего сына.

Как сообщает regnum.ru, инцидент произошёл 5 декабря на одной из детских площадок города. У подростка случился конфликт с четвероклассником, в ходе которого на помощь последнему пришёл его отец и применил к подростку физическую силу.

В итоге пострадавшего госпитализировали, медики диагностировали у него перелом руки.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Отмечается, что с заявлением в полицию обратился отец подростка.