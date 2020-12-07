В Санкт-Петербурге местный житель сломал руку 14-летнему подростку, вступившись за своего сына.
Как сообщает regnum.ru, инцидент произошёл 5 декабря на одной из детских площадок города. У подростка случился конфликт с четвероклассником, в ходе которого на помощь последнему пришёл его отец и применил к подростку физическую силу.
В итоге пострадавшего госпитализировали, медики диагностировали у него перелом руки.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
Отмечается, что с заявлением в полицию обратился отец подростка.
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