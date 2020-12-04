Мужчина задушил сожительницу-инвалида, чтобы за ней не ухаживать

В Иркутской области мужчину задушил сожительницу-инвалида из-за нежелания за ней ухаживать.

Как сообщает портал mosregtoday.ru, женщина перенесла тяжёлую болезнь, после которой стала инвалидом. Её сожителю пришлось за ней ухаживать, так как она не могла в полной мере себя обслуживать.

В определённый момент мужчина устал от свалившихся на него обязанностей и решил "облегчить себе жизнь", задушив даму.

Убийца скрылся с места преступления, но спустя некоторое время был задержан правоохранителями. Он признал свою вину, в ближайшее время его ждёт суд.