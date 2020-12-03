В Краснодарском крае двое в защитных костюмах ограбили ломбард под гимн России, который доносился из принесённой ими колонки.
Как сообщает портал bloknot-krasnodar. ru, ворвавшиеся в здание двое были в костюмах, похожих на те, которые медики используют в работе с больными коронавирусом.
Преступники вошли в здание под звуки гимна России, брызнули в лицо работницы ломбарда слезоточивым газом и повалили её на пол. Затем грабители собрали ювелирные украшения и поспешили удалиться.
По некоторым данным, гимн звучал из принесённой бандитами колонки, которую они оставили у входа в помещение.
В полиции официальных комментариев по поводу произошедшего пока не давали.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...