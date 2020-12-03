На Кубани люди в защитных костюмах ограбили ломбард под гимн России

В Краснодарском крае двое в защитных костюмах ограбили ломбард под гимн России, который доносился из принесённой ими колонки.

Как сообщает портал bloknot-krasnodar. ru, ворвавшиеся в здание двое были в костюмах, похожих на те, которые медики используют в работе с больными коронавирусом.

Преступники вошли в здание под звуки гимна России, брызнули в лицо работницы ломбарда слезоточивым газом и повалили её на пол. Затем грабители собрали ювелирные украшения и поспешили удалиться.

По некоторым данным, гимн звучал из принесённой бандитами колонки, которую они оставили у входа в помещение.

В полиции официальных комментариев по поводу произошедшего пока не давали.