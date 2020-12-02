В Калининграде школьница убила парня и выбросила его труп в окно

В Калининграде 16-летняя школьница убила своего 18-летнего молодого человека и выбросила его труп в окно.

Как сообщает портал live24.ru, полиция обнаружила тело парня на козырьке здания, из его шеи торчал нож. Позже удалось установить девушку погибшего, у неё были зафиксированы множественные телесные повреждения.

Позже выяснилось, что молодые люди занимались торговлей наркотиками и психотропными веществами. Следствие полагает, что ведение опасного "бизнеса" и могло стать причиной конфликта, который закончился убийством. Не исключено, что парень и девушка сами могли употреблять наркотики.