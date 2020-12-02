В Приморье сотрудники центра реабилитации похищали людей

В Приморье перед судом предстанут сотрудники реабилитационного центра, которых обвиняют в похищениях людей.

Как сообщает РИА "Новости", центр "Рассвет" был организован 2017 году и располагался в двух частных домах во Владивостоке и Находке. В нём, якобы, проходили лечение люди с алкогольной зависимостью.

Впоследствии правоохранители выяснили, что на самом деле медицинских услуг постояльцам центра не оказывалось, кроме того, сотрудники центра применяли к ним физическое и психологическое насилие. Помимо этого, свободу пациентов незаконно ограничивали, а с их родственников брали деньги за "лечение".

В итоге, в результате действий сотрудников реабилитационного центра пострадали 34 человека. В апреле этого года суд принял решение о прекращении работы центра.

Возбуждено несколько уголовных дел, в настоящее время они переданы в суд для рассмотрения по существу.