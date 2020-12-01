В Кабуле подорвался автомобиль российской дипмиссии

Теракт был совершен недалеко от посольства России.

Сегодня в столице Исламской Республики Афганистан был взорван автомобиль российской дипломатической миссии. Самодельное взрывное устройство сдетонировало, когда машина проезжала по дороге неподалеку от посольства России в ИРА.

"По предварительной оценке, объектом террористической атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Находившиеся в автомобиле сотрудники российского посольства получили легкие контузии. Российская сторона потребовала проведения тщательного расследования инцидента и обеспечения безопасности персонала дипломатического представительства в Афганистане.