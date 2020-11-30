В Одесской области у детей изъяли боевую гранату, с которой они играли

В Одесской области у детей изъяли боевую гранату, которую они использовали в качестве игрушки.

Как сообщает портал ukraina.ru, детей, играющих с гранатой, обнаружил сотрудник украинской погранслужбы. На место прибыли сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, а также полицейские.

В настоящее время назначена экспертиза, которая установит, боевой ли снаряд был изъят у детей. Кроме того, оперативники выяснят, как граната попала к детям.

Недавно "Правда.Ру" сообщала о том, что в Москве мужчина пытался пройти с гранатами в отдел полиции.