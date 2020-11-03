В Москве у одного из отделов полиции задержали мужчину, который пытался пройти в здание с предметами, похожими на гранаты.
Инцидент произошел в Управлении внутренних дел по Северо-Западному административному округу Москвы 3 ноября. Как сообщает lenta. ru, позже выяснилось, что мужчина нёс с собой страйкбольную и шумовую гранаты.
Сообщается, что в настоящее время с задержанным мужчиной проводят работу правоохранители.
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