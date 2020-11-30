В Архангельске пять школ эвакуировали из-за сообщений о бомбах

В Архангельске пять городских школ были эвакуированы после того, как поступили сообщения о заложенных в них взрывных устройствах.

Как сообщает портал 7info.ru, инцидент произошёл 30 ноября. На адреса образовательных учреждений пришли письма о заложенных в зданиях бомбах. Эвакуация коснулась городских школ №45, 4, 93, 95, 10.

В настоящее время на месте работают оперативники.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что неизвестная женщина из Калужской области сообщила о бомбе в самолёте Москва-Краснодар, который должен был отправиться в полёт из Домодедово.