Жительница Калужской области "заминировала" самолёт

Неизвестная женщина из Калужской области сообщила о минировании самолёта в Домодедово.

Как сообщает портал vz.ru, женщина сообщила о минировании рейса Москва-Краснодар, который должен был отправиться в полёт вечером 30 ноября.

Экстренные службы обследовали самолёт, однако никакого взрывного устройства на борту найдено не было.

В настоящее время оперативники заняты тем, что устанавливают личность звонившей женщины, выясняют её мотивы, а также ведут её розыск.

Недавно "Правда.ру" сообщала, что неизвестный позвонил в полицию и рассказал, что в Москве заминированы четыре мечети.