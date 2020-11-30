Неизвестная женщина из Калужской области сообщила о минировании самолёта в Домодедово.
Как сообщает портал vz.ru, женщина сообщила о минировании рейса Москва-Краснодар, который должен был отправиться в полёт вечером 30 ноября.
Экстренные службы обследовали самолёт, однако никакого взрывного устройства на борту найдено не было.
В настоящее время оперативники заняты тем, что устанавливают личность звонившей женщины, выясняют её мотивы, а также ведут её розыск.
Недавно "Правда.ру" сообщала, что неизвестный позвонил в полицию и рассказал, что в Москве заминированы четыре мечети.
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.