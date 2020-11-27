В Кузбассе ребёнок на тюбинге катился с горки и упал в глубокий колодец

В Кемеровской области мальчик катался с горки, в результате чего упал в колодец глубиной пять метров.

Как сообщает портал sibdepo. ru, ребёнок катался с горки около гаражного кооператива в Орджоникидзевском районе. Во время спуска с горы на тюбинге его занесло, и он упал в пятиметровый колодец.

Вызволять ребёнка пришлось спасателям. При помощи трёхколенной лестницы и альпинистского снаряжения сотрудники МЧС подняли мальчика на поверхность. Пострадавшего осмотрели прибывшие на место медики, позже его госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Отмечается, что сейчас опасности для его жизни и здоровья нет.