На Ямале пьяная бабушка выбросила из окна 11-месячную внучку

На Ямале осудили женщину, которая, будучи пьяной, выбросила из окна 11-месячную внучку.

Как сообщает портал sm.news, инцидент произошёл в Аксарке. Женщина выбросила ребёнка из окна. К счастью, малышка осталась жива. Её спасла вовремя подоспевшая мать.

Отмечается, что уголовное дело рассматривал суд присяжных, они признали женщину виновной. В ходе заседания подсудимая сообщила, что была пьяна и совсем не помнит, что происходило в тот злополучный день.

В итоге женщину приговорили к 8,5 годам колонии и ограничению свободы сроком на один год.