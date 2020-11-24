В Омске девятиклассницу будут судить за убийство матери

В Омске вернувшаяся с работы мать застала свою 16-летнюю дочь в постели со студентом. В итоге молодые люди убили женщину.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в декабре прошлого года. Женщина вернулась с работы домой раньше времени и застала свою дочь-девятиклассницу в постели с 18-летним студентом. На этой почве случился скандал.

После словесной перепалки парень схватил нож и несколько раз ударил мать своей возлюбленной. В свою очередь школьница взяла молоток и также стала наносить им удары матери. Женщина сопротивлялась и смогла дважды ударить молодого человека ножом в ногу. Затем потерпевшая смогла выбраться из квартиры в подъезд, где её в тяжёлом состоянии обнаружили соседи. Отмечается, что женщине нанесли не менее 30 ударов ножами и около 10 ударов молотком.

Пострадавшую госпитализировали, но медики не смогли её спасти, она скончалась.

Девушка и её молодой человек пытались убедить следствие, что действовали в рамках самообороны, однако следователи опровергли эту версию.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.