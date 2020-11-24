В Красноярске неизвестный стреляет по окнам квартир и автомобилей

В Красноярске местные жители всё чаще обнаруживают следы от выстрелов на автомобилях и окнах своих квартир.

Как сообщает портал newslab. ru, пострадали квартиры в микрорайоне Солнечном на улице 40 лет Победы. Кроме того, досталось и припаркованным автомобилям.

Так, в соцсетях местный житель рассказал, что обнаружил следы выстрелов из пневматического оружия на лобовом стекле автомобиля, припаркованного у одного из местных торговых центров.

По мнению некоторых жителей, стрельба может вестись по бродячим собакам, которые часто появляются в этом микрорайоне.

Отмечается, что пострадавшие красноярцы в полицию не обращались, однако правоохранители по данным фактам проведут проверку.