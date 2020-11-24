В Красноярске местные жители всё чаще обнаруживают следы от выстрелов на автомобилях и окнах своих квартир.
Как сообщает портал newslab. ru, пострадали квартиры в микрорайоне Солнечном на улице 40 лет Победы. Кроме того, досталось и припаркованным автомобилям.
Так, в соцсетях местный житель рассказал, что обнаружил следы выстрелов из пневматического оружия на лобовом стекле автомобиля, припаркованного у одного из местных торговых центров.
По мнению некоторых жителей, стрельба может вестись по бродячим собакам, которые часто появляются в этом микрорайоне.
Отмечается, что пострадавшие красноярцы в полицию не обращались, однако правоохранители по данным фактам проведут проверку.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.