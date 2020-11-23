Пятилетний мальчик погиб, провалившись под лёд во время прогулки

В Пензе двое детей провалились под лёд во время прогулки по реке. Пятилетний мальчик погиб.

Как сообщает riafan.ru, инцидент произошёл 21 ноября. Семилетняя школьница и пятилетний мальчик прогуливались по неокрепшему льду реки, который в определённый момент не выдержал веса детей, и они провалились в ледяную воду.

На помощь ребятам пришёл сосед девочки, который смог вытащить школьницу и передал её прибывшим на место врачам. Мальчика спасти не удалось, его тело позднее подняли из воды спасатели.