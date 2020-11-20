Жительница Челябинска хотела облить кислотой возлюбленную бывшего мужа

В Челябинске местная жительница хотела облить кислотой возлюбленную бывшего супруга.

Как сообщает портал u24. ru, провернуть преступление женщина хотела чужими руками: она нашла исполнителя, который должен был плеснуть в лицо соперницы кислоту. Однако мужчина оказался сознательным и обратился в правоохранительные органы.

В итоге заказчицу преступления задержали. Сейчас в отношении неё возбуждено уголовное дело. В настоящее время женщина заключена под стражу. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.