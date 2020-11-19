В Марий Эл полицейский случайно застрелил охотника

В Марий Эл полицейский во время охоты в лесу случайно застрелил местного жителя.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла 17 ноября. Полицейский в нерабочее время находился в лесу Горномарийского района на охоте. В какой-то момент ружьё стража порядка случайно выстрелило.

В итоге выпущенная полицейским пуля попала в 48-летнего местного жителя, причинив ему смертельное ранение. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.