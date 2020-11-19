Спор из-за парковки в Ленобласти закончился дуэлью

В Ленинградской области спор из-за места на парковке закончился дуэлью на травматических пистолетах.

Как сообщает портал fontanka. ru, конфликт произошёл между 45-летним директором фирмы и 34-летним местным жителем. В какой-то момент перепалки оба мужчины достали "травмат" — пистолеты "Осу" и "Кольчугу".

В итоге "победу" в дуэли одержал младший из конфликтующих, а директор организации получил ранение в ногу. Медицинская помощь раненому не понадобилась.

В результате мужчины помирились, писать заявления друг на друга не стали, а травматические пистолеты у них забрали правоохранители.