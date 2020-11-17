В Барнауле пассажирка такси ударила водителя по лицу за то, что он отказался везти её без маски.
Как сообщает портал sm.news, видео с записью инцидента было распространено в местных пабликах в соцсетях.
Водитель вежливо попросил женщину надеть маску, а когда она отказалась, таксист сообщил, что не повезёт её, пока она не наденет средство защиты. В ответ на это женщина ударила водителя по лицу, в нецензурной форме пообещала устроить ему проблемы и, посетовав на сломанный ноготь, удалилась.
Таксист рассказал, что женщина отказывалась надеть маску, ссылаясь на то, что она "постоянный клиент".
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