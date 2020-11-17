В Уфе обнаружен склад с "ковидными" отходами

Полицейские в Уфе сообщили о неприятной находке. Сотрудниками отдела МВД в пределах города был выявлен склад, на который отправлялись множественные мешки с медицинскими принадлежностями. По инициативе прокуратуры Республики Башкортостан, сотрудники правоохранительных органов проведут проверку на наличие других подобных ангаров.

"Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку по сообщениям в СМИ по факту складирования в ангарах отходов, предположительно, образовавшихся в лечебных учреждениях при оказании медицинской помощи", — отметили в ведомстве.

Опасность найденных отходов заключалась в том, что это были неутилизированные должным образом предметы из местной больницы, которая отдана под размещение больных коронавирусом. Найти склад смогли, проследив за подозрительным грузовиком.

Отмечается, что предполагаемых нарушителей задержали. Однако депутат законодательного собрания Рустам Хафизов в аккаунте "ВКонтакте" поделился новостью, что очередная машина вновь пыталась попасть на склад, но ее остановили местные жители.