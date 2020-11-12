В Екатеринбурге в больнице умер пациент, привязанный к койке

В Екатеринбурге скончался пациент больницы, которого из-за странного поведения привязали к койке.

Инцидент произошёл к в Свердловской городской клинической больнице №1. Молодой человек поступил в хирургическое отделение медучреждения вечером 11 ноября. Пациента определили в палату. После этого он стал вести себя неадекватно: валялся на полу, куда-то уходил и разговаривал сам с собой. В связи с этим сотрудники больницы привязали мужчину за руки и ноги к койке.

Как сообщает lenta.ru, через некоторое время соседи молодого человека по палате заметили, что он закатил глаза и не дышит. Мужчина пробыл в больнице около трёх часов, его должны были прооперировать в тот же день.