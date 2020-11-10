В Москве мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком

В Москве мужчина с газовым баллончиком напал на полицейских из-за штрафа за отсутствие маски.

Инцидент произошёл на северо-западе столицы в магазине "Пятёрочка". Полицейские попросили мужчину пройти с ними для разбирательства и возможного составления протокола за отсутствие маски, ношение которой в магазинах обязательно, согласно КоАП Москвы. Мужчина отказался и в ответ достал газовый баллончик, распылив его в лицо правоохранителям.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.