В Волгоградской области органы опеки проверяют видео, на котором запечатлено как родители "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына чесноком и святой водой.
Ролик разошёлся по местным пабликам в соцсетях. На кадрах видно, как родители скрутили мальчика, помазали его чесноком и обрызгали святой водой.
Как сообщает gazeta. ru, при этом мальчик громко кричал, ему было больно. По некоторым данным свидетелем обряда стал другой маленький ребёнок.
В настоящее время по данному факту проводится проверка органами опеки и комиссией по делам несовершеннолетних.
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