Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из 10-летнего сына чесноком

В Волгоградской области органы опеки проверяют видео, на котором запечатлено как родители "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына чесноком и святой водой.

Ролик разошёлся по местным пабликам в соцсетях. На кадрах видно, как родители скрутили мальчика, помазали его чесноком и обрызгали святой водой.

Как сообщает gazeta. ru, при этом мальчик громко кричал, ему было больно. По некоторым данным свидетелем обряда стал другой маленький ребёнок.

В настоящее время по данному факту проводится проверка органами опеки и комиссией по делам несовершеннолетних.