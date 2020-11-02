В Канске почти раздетый двухлетний ребёнок сам ушёл из детского сада

В Канске двухлетний мальчик в майке и шортах убежал из детского сада, пока воспитатели отвлеклись, и самостоятельно добрался до дома.

О происшествии стало известно после сюжета журналистов. Уход ребёнка из сада запечатлели камеры наблюдения. Известно, что по пути домой на мальчика напала стая бездомных собак, но животных отогнала проходящая мимо женщина.

Как сообщает портал ngs24.ru, мама ребёнка рассказала, что после этого случая он стал плохо спать и не хочет посещать садик. Мальчик проходит лечение у невролога после испуга от нападения собак.

Воспитатели и заведующая написали объяснительные. Прокуратура Красноярского края проводит проверку.