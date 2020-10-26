В Нижегородской области женщина ранила ножом жену сожителя

В Нижегородской области женщина нанесла несколько ножевых ранений жене своего сожителя, с которой он в бракоразводном процессе.

Инцидент произошёл вечером 25 октября в Кстово. В квартире дома, который находится на одной из улиц города, женщина увидела супругу своего сожителя. При этом возлюбленный злоумышленницы находится с женой в бракоразводном процессе.

Женщина, испытывая неприязнь к супруге своего сожителя, напала на неё с ножом со спины и нанесла ей несколько ранений. Присутствовавший во время конфликта мужчина, ставший яблоком раздора, смог остановить нападавшую.

Как сообщает РИА "Новости", потерпевшая госпитализирована, сейчас она находится в реанимации.

Правоохранители задержали подозреваемую. В ближайшее время ей предъявят обвинения и изберут меру пресечения.