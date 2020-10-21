В Москве рабочий шиномонтажа погиб при замене колеса

В Москве при замене колеса погиб 39-летний работник шиномонтажа из Таджикистана.

Трагедия произошла 20 октября. Мужчина менял на проезжей части колесо и перекачал его, в результате чего произошёл взрыв и колесо убило мужчину.

Как сообщают РИА Новости, в полицию поступило сообщение о том, что рядом с домом №26 на Рязанском проспекте обнаружено тело погибшего. По версии правоохранителей, несчастный случай произошёл из-за несоблюдения мужчиной техники безопасности.