В Барнауле в подвале ковидного госпиталя скопились десятки трупов

В Алтайском крае в подвале ковидного госпиталя скопились десятки трупов. Видео с кадрами из помещения появилось в интернете.

Сообщается, что речь идёт о подвале барнаульской городской больницы №12. Автор ролика утверждает, что на полу помещения и на каталках лежат трупы людей, которые умерли после заражения COVID-19.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Минздрав Алтайского края, патологоанатомы работают в две смены и без выходных, однако всё равно не справляются с нагрузкой.

Отмечается, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе очень напряжённая.