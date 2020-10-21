В Твери военные украли 10 тысяч литров авиатоплива

В Твери перед судом предстали двое военнослужащих, которые похитили более 10 тысяч литров авиационного топлива.

Установлено, что сержант и старший лейтенант одной из воинских частей похитили осенью прошлого года около полутора тысяч литров авиационного топлива, а зимой — ещё девять тысяч литров. Суммарный ущерб составил около полумиллиона рублей.

Как сообщает портал glas. ru, военнослужащие в суде признали свою вину. Им назначено наказание в виде штрафа.