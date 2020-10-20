Пропавшего пилота из Якутии нашли мёртвым в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обнаружено тело пропавшего неделю назад лётчика из Якутии Руслана Валеева.

Тело пилота обнаружил охранник расположенного неподалёку жилого комплекса. У мужчины было перерезано горло и проткнута печень. Предварительно установлено, что мужчина полез через забор соседнего дома и сам себя ранил.

Как сообщают "Известия", на место прибыли родственники погибшего, они его опознали.

Известно, что пилот приехал в Екатеринбург в командировку, для повышения квалификации. Позже он заболел и попал в больницу, откуда ушёл 13 октября, и больше его никто не видел.

В Следственном комитете сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет точно установить причину смерти пилота.