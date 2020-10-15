В Петербурге в реке выловили пакеты с останками человека

В Санкт-Петербурге из Невы выловили пакеты, в которых находились останки человека.

Оперативники полагают, что найдены останки 33-летнего рабочего одного из местных заводов. Известно, что рабочий погиб в результате ссоры с коллегой, который вонзил ему в шею нож, а позже расчленил тело и сбросил в реку.

С сообщением о пропаже мужа в полицию обратилась супруга убитого. Как сообщает портал lenta.ru, 13 октября убийца был задержан.