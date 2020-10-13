В Петербурге рабочий завода убил и расчленил коллегу

Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в убийстве и расчленении рабочего одного из местных предприятий.

По версии следствия в ходе конфликта мужчина ударил своего коллегу ножом в шею, а после, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил тело потерпевшего, разложил по полиэтиленовым пакетам и сбросил в водоём неподалёку от предприятия.

Как сообщает rbc. ru, останки убитого мужчины были обнаружены 21 сентября в реке Екатерингофке. Следователи возбудили уголовное дело, в результате расследования по которому было установлено, что найденные останки тела принадлежат без вести пропавшему рабочему. Ранее с заявлением о пропаже супруга в полицию обращалась его жена.