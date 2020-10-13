В Грозном боевики убили троих силовиков

В Грозном во время столкновения с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии и один полицейский.

Двое боевиков, стрелявших в правоохранителей, были уничтожены. Как сообщает lenta.ru, в настоящее время операция завершена.

В то же время, по информации ТАСС, были уничтожены четверо боевиков. Отмечается, что существует угроза совершения терактов в Грозном, возможно, в городе находится неустановленная бандитская группа.

Ранее в Дагестане при проверке документов двое мужчин открыли стрельбу по полицейским, но были ликвидированы правоохранителями.