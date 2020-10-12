В Дагестане двое мужчин пытались застрелить полицейских

В Дагестане неизвестные открыли огонь по полицейским во время проверки документов.

Известно, что наряд полиции остановил автомобиль для проверки, однако находившиеся в машине двое мужчин открыли огонь по стражам порядка. Полицейские успели среагировать и открыли ответный огонь, которым уничтожили преступников.

Как сообщают vesti.ru, никто из правоохранителей не пострадал. В настоящее время устанавливаются личности стрелявших, а также их причастность к деятельности бандформирований и террористических организаций.